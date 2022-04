2-0. Los goles de Pedrosa y Casanova dan opciones al Vilalbés para el play off

El Rácing Vilalbés mantiene vivas sus opciones matemáticas, aunque complicadas al no depender de sí mismo, de alcanzar una plaza de play off de ascenso a Segunda RFEF tras ganar (2-0) en A Magdalena al Choco en un partido en el que fue superior pero que no logró atar hasta el último cuarto de hora.

El encuentro empezó con un ritmo alto y con un Vilalbés cómodo sobre el terreno de juego, presionando arriba y cortando los intentos del rival de iniciar jugadas con balón. Fruto de esto, el Choco apenas inquietó en la portería rival, mientras que los rojiverdes tuvieron varias aproximaciones claras, pero en las que careció de acierto o enl as que Cortegoso intervino sin problemas.

Ficha técnica

Rácing Vilalbés: Ángel Fraga, José Varela, López, Tomé, Buyo, Javi Rey (Ángel Casanova, m.76), Alberto, Javi Varela, Otero (Rares, m.76), Make, Cuadrado (Pedrosa, m.55).



Choco: Cortegoso, Toni (Pedro, m.90), Berni, Álex Figueroa, Kopa (Hugo, m.72), Álex Pérez (Jorge Maceira, m.72), Comis, Félix, Rancaño, Fran Monroy, Capelo (Tomás, m.90).



Goles: 1-0, m.64: Pedrosa. 2-0, m.89: Ángel Casanova.



Árbitro: Adrián Estévez Blanco (Ourense). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Javi Varela y Alberto y al segundo entrenador visitante, Carlos Augusto Rodrigues.



Incidencias: Partido disputado en A Magdalena ante unos 200 espectadores.