2-2. Final loco y cruel para el Vilalbés

Todo el mundo daba por hecho que la primera campaña del Rácing Vilalbés en Segunda RFEF no iba a ser un camino de rosas, pero el final de temporada que está teniendo el conjunto chairego se está convirtiendo en no apto para cardíacos. Y el partido de este sábado en A Magdalena ante el Cayón fue un buen ejemplo de ello. Un duelo en el que se pasó del casi tedio en la primera parte a una auténtica locura y montaña rusa de emociones tras el descanso.

Ambos equipos afrontaban el encuentro conscientes de todo lo que había en juego. El Vilalbés sigue de cerca la lucha por salir del descenso y el Cayón llegaba apurando sus opciones para que las matemáticas sean más fáciles. Finalmente, un empate a dos goles que realmente no le sirve a ninguno —sí un poco a los rojiverdes, que suben momentáneamente a la plaza de play off por la permanencia a falta de que se juegue este domingo el Gimnástica Torrelavega-Langreo— y que, por como se dio, dejó todo el mundo con cara de circunstancia.

De la primera parte se podría decir que no hubo nada destacable, salvo una falta directa de Pablo Rey que se marchó fuera por muy poco cuando ya estaba cerca el descanso. Antes de eso, mucho respeto, control y tanteo entre ambos equipos.

La cosa cambió tras el paso por los vestuarios. Empezó algo mejor el Vilalbés, que buscó tener más presencia ofensiva al cambiar a Make por Isaac, y pudo adelantarse con un remate de cabeza de Fito, tras un córner, que se estrelló en el larguero (m.59). Sin embargo, los visitantes abrieron el marcador, en un saque de esquina lanzado por Turrado y que remató con un tiro raso Hitoshi (m.63).

Pronto reaccionaron los locales, prácticamente en la siguiente jugada, con un disparo de Uzal que se le escapa de las manos a Mario, pegó en el poste y se fue fuera. A los dos minutos, Santomé salvó un despeje de Fito tras un centro de Marcos que estuvo a punto de ser un gol en propia puerta.

El Vilalbés sacó toda la artillería y modificó su sistema, con Torrado y José Varela recorriendo de arriba a abajo las bandas y con Álex Pérez, Isaac, Carrión e Izantratando de crear peligro.

Precisamente de un centro de José Varela nació el gol del empate, al escapársele de las manos el balón al guardameta del Cayón. Con el 1-1, el Vilalbés, arengado una semana más por una grada entregada, se vio con posibilidades de remontar y fue a por ello con más corazón que cabeza.

🚨Final cheo de emoción no campo de A Magdalena.



⌛️@racingvillalbes 2 - 2 @CDCayon



Nathaniel certificaba a remontada a saída dun córner, pero Larracea empatou o encontro na derradeira xogada do partido.



▶️O resumo do partido no enlace de G24 👉 https://t.co/RBW0YeVfSk pic.twitter.com/Y0VUaU95qB