2-1. El CD As Pontes se complica la vida

El CD As Pontes regresó de vacío de su visita a O Carballiño y con la sensación, pese a haber dispuesto de una clara ocasión en el descuento para empatar el partido, de que el equipo en ningún momento fue capaz de controlar el juego impuesto por los locales.

El CD Arenteiro, que suma una importante victoria, se encontró con el marcador a favor en los primeros minutos de juego gracias a un regalo de los ponteses. Jony supo sacar provecho de una mala cesión de balón a Javi Liz y adelantaba a un equipo que logró imponer su ritmo en el terreno de juego. Pese a ello, los pupilos de Marco Roca conseguían empatar apenas diez minutos después, una igualdad que mantuvieron hasta el final de la primera parte. E incluso podrían haberse adelantado si el balón no se hubiese estrellado en el larguero.

El CD As Pontes juntó líneas e intentó imponer un mayor control en el segundo tiempo, pero el gol cayó del lado contrario. Javi Rey aprovechó una contra y subió al marcador el 2-1 con el que concluiría el partido.

"Foi un querer e non poder, o partido non foi positivo, e non só polo resultado", apuntaba el entrenador, dispuesto a olvidar una ocasión perdida y a centrarse en los puntos que quedan en juego en las once jornadas que restan para lograr la ansiada salvación, que tienen a cuatro puntos, los 32 que suman la UD Somozas y el CD Alondras, precisamente el equipo al que se medirán en su próximo partido.

Los jugadores ponteses, que se quedan con 28 puntos en la clasificación, recibirán así en la jornada número 28 a un rival directo en la lucha por la permanencia. El sábado 14, a las 17.45 horas, jugarán en O Poboado su primera final para conservar su plaza en Tercera División.

Ficha técnica

2.- CD Arenteiro: Borja; Pablo, Oca (Ross, m.73), Toño, David, Manu, Wadir (Javi Pazos, m.46), Emilio, Jony (Fran, m.69), Javi Rey y Fajardo.

1.- CD As Pontes: Javi Liz; Berto, Álex, Marcos Caridad, Sánchez, Dani, Gonzalo, Carlos, Fidi, Óscar Rivas y Rubén Pardo (Dani Pájaro,m.67).

Goles: 1-0, m.4: Jony. 1-1, m.15: Óscar Rivas. 2-1, m.61: Javi Rey.

Árbitro: Sergio Miguens Santiago, auxiliado por Miguel Ferrol Muñiz y Borja Buján Vidal.

Amonestó a los jugadores locales Pablo, Oca y Emilio; y a los visitantes Gonzalo, Berto, Rubén Pardo, Carlos, Sánchez y Álex.