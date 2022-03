1972-2022: vodas de ouro xemelgas en Xermade

Nun día de moito traballo, alá polo verán do ano 1949, a Lucita, Elías, Ángel e Evaristo mandáronos cedo para a cama. Dixéronlles que ao día seguinte había que madrugar. E aquel 15 de agosto amencería cunha sorpresa na aldea de Liñarón da parroquia xermadesa de Cazás. Ao espertar, había un par de integrantes máis na familia —a benxamina, Pili, chegaría uns anos despois—. Dúas nenas envoltiñas dos pés á cabeza, ás que só se lles vían as caras, igualiña unha á outra.

As xemelgas Esther e Carmen Balsa Carballido estreaban así unha andaina vital conxunta que as levou a celebrar xuntas cada aniversario. E iso veulles dado, pero o facer coincidir as súas repectivas vodas, con Manolo e con Suso, hai xa medio século, foi algo voluntario e buscado. Agora conmemoran esta efeméride rodeadas dos seus, cunha cerimonia relixiosa na igrexa de San Xiao de Cazás, na que renovarán os votos feitos o 5 de febreiro de 1972, e cun banquete no resturante Montero de Vilalba.

Maruja —como todos coñecen a Esther— e Carmen, ademais de estar sempre moi unidas, eran coma dúas pingas de auga. Vestían iguais. Indistinguibles. Salvo por algunha pequena diferenza. "E ti quen es?", preguntábanlles os veciños, ante a incapacidade de discernir cal era cal. E cando as xemelgas eran tan pequenas que nin ben falaban, unha delas amosaba a súa manciña. O lunar que tiña nun dedo. Carmen.

As dúas foron xuntas aprender a coser cunhas modistas das que ían polas casas e as dúas buscaron xuntas fortuna na emigración en Bilbao, onde traballaron nun hospital, ata que volveron para Cazás para casar, as dúas xuntas coas súas respectivas parellas, emigrantes tamén, aínda que en Suíza. Carteábanse con eles, e disque elas estaban tan compenetradas que unha escribía as cartas e a outra copiaba. E as dúas se asentarían coas súas respectivas familias en Narón, onde aínda viven hoxe.

As dúas parellas, na celebración dun aniversario. EP

Iso si, non buscaron mozo xuntas. Maruja coñeceu a Manolo Río Gayoso —veciño de Soexo, nado en 1947 e irmán maior de Carmen, Fina e Begoña— no paseo da Alameda vilalbesa, nunha feira dominical. Conxeniaron e quedaron de verse á noite. Pero cal non sería a sorpresa de Manolo cando, ao chegar ao baile de Distriz, bateu con dúas iguais. O desconcerto inicial rematou no momento en que unha delas lle falou e a partir de aí aprendeu a diferencialas. O truco estaba en facelas rir. E resultou ser un reto non moi difícil, porque tiñan e teñen un gran sentido do humor.

E falta lle faría un pouco del a Manolo para afrontar aquela noite na que, percorrendo a pé o camiño entre Cazás e Soexo logo de facerlle unha visita a Maruja, se sentiu vixiado polo lobo. Seguiuno todo o camiño. Para que a situación non se repetise, seu pai díxolle que fose no tractor a partir daquela.

As xemelgas emigraron a Bilbao e Manolo e Suso, a Suíza, mais ao casar e formar as súas familias, asentáronse en Narón

O romance entre Carmen e Jesús Roca Purriños —tamén veciño de Cazás, nado en 1944 e o pequeno de tres irmáns, José, Eduviges e el— foi un segredo nos inicios. Non querían amolar ás familias, porque a irmá maior dela, Lucita, e o irmán maior del, José, estaban casados. Pero os que compartían vida con el en Suíza, coma o seu futuro cuñado Elías —fora o primeiro en emigrar— ou o seu propio irmán, comezaron a sospeitar que algo raro pasaba cando aquel home que nunca se preocupara polo correo preguntaba todos os días se había carta para el.

Os quilómetros de separación e as dificultades para vérense, con elas no País Vasco e eles en Suíza, non romperon as parellas. Máis ben todo o contrario. Os catro volveron a Galicia para casar, rodeados de familia e amigos, na igrexa de Cazás, celebrando logo o banquete, con máis de cen asistentes, no Tamanaco de Vilalba.

As dúas parellas, nunha imaxe máis recente. EP

O GRAN DÍA. Para os de Soexo púxose un autocar que saía dende a Ponte de Saa e, como as pistas non eran as de hoxe, os convidados tiñan que levar roupa e calzado para cambiárense ao chegar ao bus. E o día non se pode dicir que acompañase. Aquel 5 de febreiro houbo un furacán. A luz foise un par de veces no banquete e as irmás de Manolo, que saíron para irlle comprar unha camisa e regalarlla para que a estrease na lúa de mel, tiveron que sortear as lousas e as tellas que voaban no percorrido ata o Julio. Mais nin o temporal conseguiu desdebuxar a alegría da dobre celebración, nin a noite de vodas posterior. Porque os recén casados conseguiron chegar a Lugo, aínda que non fose doado.

Logo da gran festa, tocou volver á realidade cotiá. Manolo e Suso retornaron a Suíza, aos seus respectivos traballos na construción, sector no que seguiron gañándose a vida ata que chegou a hora da xubilación. O primeiro, reclamou á muller, como se facía daquela, e Maruja foi para alá durante un tempo, como turista, aínda que ao saberse embarazada decidiu volver para que Óscar, quen acaba de casar en tempos de pandemia, nacese en Galicia.

Súa irmá Carmen xa nunca chegou a emprender a viaxe, porque a súa primoxénita, Ana, nacería pouco despois. Tras ela chegaron Miguel e Sandra, e os tres xa converteron a Suso e Carmen en avós de catro netos: Adrián, Noa, Luca e Alba.

Nas décadas transcorridas, nunca faltaron os encontros. A unión axudou a sobrelevar as penas e esas dificultades que sempre aparecen no camiño. E xa se sabe que calquera ocasión é boa para unirse e festexar en familia. Coma esa cita obrigada de cada ano polo día da Asunción, cando as xemelgas sopran as candeas. Ou a celebración deste sábado, a dunhas vodas de ouro por duplicado de dous matrimonios con moito en común que, coma se dun conto se tratase, viviron e viven felices (haberá que preguntarlles se comeron perdices).