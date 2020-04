Unas 100 familias de Guitiriz realizan compost doméstico

Un total de 105 familias del municipio de Guitiriz disponen en su casa de un compostador para reciclar restos orgánicos y realizar abono doméstico, gracias a un programa de fomento del reciclaje puesto en marcha por el Concello en el año 2011.

"Viuse a necesidade de presentar unha alternativa que demostre a necesidade e utilidade de compostar a fracción orgánica dos residuos, facendo unha separación en orixe", explican desde el gobierno local, precisando que los participantes obtienen un fertilizante natural de calidad "corrector da estrutura do chan e protector contra a erosión e substrato de cultivo".

En la campaña inicial se repartieron 42 compostadores entre otros tantos domicilios, mientras que en una segunda iniciativa, entre 2012 y 2015, se sumaron 40 familias más. En la última fase, entre 2019 y 2020, se han repartido otros 23.

En esta última fase, a cada familia se le entregó el depósito para hacer compost y un libro con información sobre el proceso, además de incluir una parte formativa inicial y visitas personalizadas para asesorar a los participantes y que luego puedan continuar el proceso de forma autónoma.

El objetivo del Concello es dar a conocer "as vantaxes, tanto económicas coma ambientais" que ofrece esta práctica e ir sumando más inscritos, hasta que todas las casas tengan su propio compostador. "Ao remate do proxecto, serán as propias familias as que acaben xestionando os seus residuos, provocando unha diminución moi notable na xeración dos residuos orgánicos", avanzan desde el Concello.

El gobierno local ve este sistema como 2unha alternativa moi interesante" para municipios con una gran población rural, ya que, además de su bajo coste y del "aforro enerxético" que supone "permite que sexa a propia cidadanía quen peche o ciclo da reciclaxe dos residuos, resultando á vez un instrumento de gran valor para a concienciación e a educación ambiental". Así, se destaca la reducción "á metade" de la materia orgánica que va a Sogama, lo que reduce también el gasto municipal para tratamiento de basura.