El público regresó este domingo al estadio municipal de A Magdalena, tras dos partidos a puerta cerrada, y a alguno aún casi no le había dado tiempo a sentarse cuando la ovación de los asistentes expectantes se convirtió en un grito de celebración tras el magnífico gol que anotó Pedrosa desde el centro del campo, a una distancia de algo más de 50 metros de la portería.

E como cada domingo, axudádenos a escoller o mellor gol galego da xornada! Estes son os nosos candidatos! 👇 🔝

1⃣ Nando, do @cdpontellas

2⃣ Morais, do Polvorín

3⃣ Keko Gontán, do @RCDeportivo

4⃣ Dani Pedrosa, do @racingvillalbes pic.twitter.com/qUICknqrR0