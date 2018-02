Este domingo Guitiriz amaneció entre sonrisas y miradas cargadas de dudas. La única administración de la localidad, El Milenio de Oro, repartió el sábado el mayor premio de la historia de la Primitiva en la provincia, algo más de ocho millones y medio de euros. ¿Pero a quién? Manolo Díaz, el responsable de demostrar que la comarca chairega sigue en racha en el juego, lo tiene claro.

"Teño o presentimento persoal de que o gañador está aquí en Guitiriz ou na zona e que cos días vou saber quen é porque coñezo ben á miña clientela", dice, mientras dibuja el perfil que visualiza tras años de experiencia en el azar.

"Alguén da zona, porque é unha Primitiva feita a man coa mesma combinación para dous días. Os de paso case sempre xogan en automático. Un home, non por cuestións de machismo, pero xogan máis á Primitiva. E dunha certa idade, a xente nova é de internet", explica, mientras señala que el ganador también podría ser una peña, aunque él mismo descartó muchas porque tiene los números. "É complicado saber agora, pero pronto empezarán a moverse as culebras", bromea, al tiempo que habla del secreto de la profesión, que hay que respetar.

"Se batió el récord en la Primitiva en la provincia de Lugo. Lo máximo repartido fueron seis millones de euros, pero hace 25 años, en Ribadeo", apunta María del Pilar Lorenzana, la delegada comercial en Lugo de Loterías y Apuestas del Estado.

"Estou moi contento, pero estará máis ao que lle tocou. Síntome ben, tranquilo. Gústame para que a xente crea. Non é unha broma o da lotería, é unha cousa máis seria que te pode quitar de traballar, xubilación anticipada", explicaba un lotero que todavía mantiene la espinita de no haber repartido un Gordo de Navidad. "Quero facer feliz a moita xente", decía.

Algunos proponen ideas al agraciado para gastar un premio que duplica el presupuesto municipal: una fiesta o reflotar el balneario

Mientras, los vecinos se acercaban a la administración, que abrió sus puertas pese a ser domingo. Muchos para felicitar, otros para saber. Porque la buena suerte de la Primitiva abrió paso a las quinielas en la calle y en los bares para encontrar al afortunado que con 16 euros consiguió 8.500.089.

Los nombres y las apuestas empezaron a hacerse eco, "habladurías por el momento", aseguraban muchos, mientras otros soñaban con lo que ellos harían con un premio que duplica el presupuesto municipal del Concello de Guitiriz –aunque 1,7 millones se los llevará Hacienda –.

Ayudar a los hijos, cerrar hipotecas, tapar agujeros, viajar... fueron algunos de las cosas que destacaron Eleuterio Lozano; Máximo, el zapatero; José Antonio López o Maruja Pérez, de los primeros en sumarse a la fiesta. "Eu colgaba a chaqueta. É moita cantidade, para 20 familias", decía José Boo, mientras un despistado Francisco García llegaba a comprobar su boleto sin saber nada del premio. No tuvo suerte."Mellor estaba no meu bolsillo, pero está ben que veña para cerca", decía José Antonio Iglesias, que destacaba la importancia de "non tolear".

"Estou moi alegre. Esto é bo para todos. Que se sigan vendendo premios e a ver se se coñece Guitiriz en moitos sitios", decía Julio Díaz, padre del lotero y dueño del bar Avenida, un local convertido en el epicentro de las preguntas. "Eu faría unha alegría para os veciños todos, unha festa", añadió. Y se sumaron más voces.

"Unha mariscada para todo o pobo", "polo menos uns vermús", "invertir na localidade e non mandar o capital para Suíza" o "crear postos de traballo" fueron algunas de las peticiones que se lanzaron al aire, por si los oídos adecuados escuchaban. En el Facebook, algunos hicieron solicitudes concretas, como reflotar el balneario.

El lotero se sumó entre risas: "Para min un coche, que o meu ten moitos quilómetros". Y la alcaldesa, Regina Polín, hizo sus propuestas. "Me gustaría que le tocara a una persona que pensara en su tierra. Que lo disfrute y que invierta aquí. Desde el ayuntamiento nos ofrecemos a hacerle un homenaje", bromeó Polín, que dejó caer ideas: el balneario, un buen restaurante, un pequeño centro sociocultural... "Cualquier cosa, bienvenida será".